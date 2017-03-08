В Канаде учительница попала под суд за групповой секс со школьниками

Преподавательница французского языка по имени Жаклин Макларен из Канады призналась в совращении в общей сложности восьми подростков, с двумя из которых она занималась групповым сексом в автомобиле.

Судебный процесс над учительницей состоится в мае текущего года, а перед этим Жаклин Макларен будет направлена на психиатрическую экспертизу, сообщает сайт РЕН ТВ со ссылкой на издание The Dailystar.

В ходе следствия любвеобильная преподавательница призналась, что занималась сексом с восемью 13-летними подростками, шестеро из которых были ее учениками. Дама также рассказала, что совратила сразу двоих школьников в машине. По информации The Dailystar, интимные отношения Жаклин с несовершеннолетними длились на протяжении трех лет.