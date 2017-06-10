В Канаде скончался создатель гавайской пиццы

В Канаде на 84-ом году жизни умер создатель рецепта гавайской пиццы.

Сэм Панопулос (Sam Panopoulos) умер в больнице, куда он попал после того, как отпраздновал золотую свадьбу, пишет Lenta.ru.

В 1962 году он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Сначала посетители не оценили новинку. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал Панопулос.

Название пиццы произошло от марки ананасов, которые он использовал для приготовления пиццы.

В ноябре 2016 года в Америке скончался Джим Деллигати (Jim Delligatti), который в 1967 году разработал Биг Мак.