В Канаде разбился автобус с юниорской хоккейной командой

В провинции Саскачеван в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой «Хамболдт Бронкос» столкнулся с грузовиком.

В результате аварии скончались 14 человек, в том числе водитель автобуса, передает Meduza. Сколько среди погибших спортсменов, не сообщается. Остальные 14 человек отправлены в больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

ДТП произошло в 17:00 по местному времени (02:00 мск). Команда направлялась на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги. В «Хамболдт Бронкос» играли спортсмены в возрасте от 16 до 21 года.