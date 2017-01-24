В Канаде произошла крупная утечка нефти

В канадской провинции Саскачеван результате аварии на нефтепроводе компании Tundra Energy Marketing произошла утечка 200 тысяч литров нефти.

Представитель канадского правительства Кэти Янг уточнила, что инцидент случился примерно в 10 километрах от города Стоутон. При этом она подчеркнула, что нефть не попала в естественные водоемы и не оказала негативного влияния не воздух и диких животных, сообщает издание Globe and Mail.

Янг отметила, что в ходе очистных работ уже собрано 170 тысяч литров нефти.

Нефтепровод перекрыт, специалисты уточняют место прорыва и устанавливают причины аварии.