В Канаде произошла крупная утечка нефти
В канадской провинции Саскачеван результате аварии на нефтепроводе компании Tundra Energy Marketing произошла утечка 200 тысяч литров нефти.
Представитель канадского правительства Кэти Янг уточнила, что инцидент случился примерно в 10 километрах от города Стоутон. При этом она подчеркнула, что нефть не попала в естественные водоемы и не оказала негативного влияния не воздух и диких животных, сообщает издание Globe and Mail.
Янг отметила, что в ходе очистных работ уже собрано 170 тысяч литров нефти.
Нефтепровод перекрыт, специалисты уточняют место прорыва и устанавливают причины аварии.
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