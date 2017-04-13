В Канаде полиция использовала вертолет для поимки малолетних воришек
Канадская полиция задействовала вертолет с тепловизором для поимки детей, укравших конфеты из парка развлечений.
Кроме того, в операции участвовали несколько подразделений правоохранителей и кинологи с собаками, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В итоге воришки были обнаружены прячущимися в кустах неподалеку от парка и доедавшими украденное.
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