В Канаде полиция использовала вертолет для поимки малолетних воришек

Канадская полиция задействовала вертолет с тепловизором для поимки детей, укравших конфеты из парка развлечений.

Кроме того, в операции участвовали несколько подразделений правоохранителей и кинологи с собаками, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В итоге воришки были обнаружены прячущимися в кустах неподалеку от парка и доедавшими украденное.