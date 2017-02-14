В Канаде планируют построить термоядерную электростанцию

Канадские специалисты работают над проектом экспериментальной термоядерной электростанции.

Полагается, что установка будет готова к 2030 году. Установка для термоядерного синтеза потребует вложений инвесторов, всего примерно 125 миллионов долларов, - сообщает «ФАН».

В поисках средств эксперты обратились к правительству: по мнению ученых, вложения государства окупятся с лихвой, так как новая электростанция позволит производить чистую энергию в больших масштабах и сделать шаг в сторону отказа от ископаемого топлива.