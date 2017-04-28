В Канаде обнаружили миллионы древних озер

Ученые из университета Ватерлоо нашли в Канаде множество миниозер, в которых вода определена как «первобытная». Речь идет о результатах химического анализа водоемов. Как выяснилось, состав воды в озерах идентичен свойствам воды океана, существовавшего на Земле 2,5 миллиарда лет назад.

По мнению исследователей – геохимиков и микробиологов, специалистов по пресным водоемам – акватории Бореального щита идентичны океанам архейского Эона, возникшего в дефиците микроорганизмов и кислорода. Это открытие имеет большое значение, так как в Канаде существует множество подобных водохранилищ, - сообщают «РИА Новости».

До сих пор ученые относили к архейской эпохе лишь четыре озера, расположенных в экологически уязвимых и отдаленных местностях. Находка может изменить историческое представление о возникновении ранних форм жизни на Земле.

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