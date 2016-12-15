В Канаде обнаружен самый древний источник воды
Канадские исследователи зафиксировали источник воды, который официально показывается самым древним на Земле. Примечательно, что в 2013 году ученые уже говорили о подобном роднике, однако специалисты нашли более глубокий источник жидкости.
Давний водоем в шахте, где добывают медь и цинк, нашли на глубине в 2,4 км от земной поверхности. Последнее открытие было произведено на глубине более 3 км, - сообщает «ВладТайм».
Известно, что объемы этой древней воды довольно внушительные. Учёные будут иметь вероятность внимательно изучать все особенности древнего подземного хранилища воды, что прольет свет на тайны жизни древнего мира.
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