В Канаде найдены останки древнего медведя с кариесом

Палеонтологи нашли останки медведя возрастом 3,5 млн лет, зубы которого были повреждены кариесом.

Как сообщает интернет-издание «Индикатор», животное оказалось близким родственником современных медведей. Данный вид был известен лишь по зубам, найденным в американском штате Айдахо. Ученые отмечают, что предки современных медведей были меньших размеров и имели плоскую голову.

Обнаруженный на зубах кариес доказывает, что инфекции ротовой полости у животных появились очень давно. Причиной его появления палеонтологи называют сахар, полученный, вероятно, из ягод.

«Это первый и самый ранний задокументированный случай высококалорийной диеты у древних медведей, скорее всего это связано с подготовкой к суровой арктической зиме», - отметил один из авторов работы, палеонтолог из Лос-Анджелесского музея естественной истории Сяомин Ван.