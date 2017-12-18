В Канаде найдены останки древнего медведя с кариесом

Палеонтологи нашли останки медведя возрастом 3,5 млн лет, зубы которого были повреждены кариесом.

Как сообщает интернет-издание «Индикатор», животное оказалось близким родственником современных медведей. Данный вид был известен лишь по зубам, найденным в американском штате Айдахо. Ученые отмечают, что предки современных медведей были меньших размеров и имели плоскую голову.

Обнаруженный на зубах кариес доказывает, что инфекции ротовой полости у животных появились очень давно. Причиной его появления палеонтологи называют сахар, полученный, вероятно, из ягод.

«Это первый и самый ранний задокументированный случай высококалорийной диеты у древних медведей, скорее всего это связано с подготовкой к суровой арктической зиме», - отметил один из авторов работы, палеонтолог из Лос-Анджелесского музея естественной истории Сяомин Ван.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В Китае через соцсети созвали зрителей на публичную казнь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО