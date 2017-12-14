В Канаде при крушении самолета уцелели 25 человек

Всем пассажирам и членам экипажа удалось выжить при крушении самолета ATR-42 в канадской провинции Саскачеван.

Самолет потерпел катастрофу практически сразу после взлета, рухнув примерно в километре от аэропорта. Первыми на помощь пилотам и пассажирам пришли местные жители. Несколько человек получили ранения, в том числе достаточно серьезные.

Причина катастрофы пока не установлена. Экипаж о каких-либо неполадках не сообщал. Расследованием происшествия занялся Совет по безопасности на транспорте Канады, сообщает CBC News.