Канада является явным фаворитом финала Кубка мира
Сборную Канады называют явным фаворитом в финале Кубка мира по хоккею.
В решающих матчах канадцы встретятся со сборной Европы.
Коэффициент на то, что Канада станет победителем турнира, составляет 1,06, на успех сборной Европы – 9,00. Об этом говорится в котировках конторы William Hill.
Отдельно принимаются ставки на первый матч финала: коэффициент на победу Канады в основное время равен 1,20, на выигрыш Европы – 12,00 (на ничью – 9,00).
Сборная Европы составлена из игроков европейских стран, кроме РФ, Чехии, Финляндии, Швеции, которые выступали на КМ отдельными сборными.
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