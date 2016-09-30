Канада выиграла Кубок мира по хоккею
Сборная Канады выиграла Кубок мира по хоккею. Во втором финальном матче североамериканцы одолели команду Европы со счетом 2:1.
Европейцы практически весь матч вели в счете. Шайбу забросил Хара. Однако за две минуты до конца основного времени Бержерон счет сравнял, а на последней минуте Маршанд поставил точку в матче.
Сидни Кросби признан самым ценным игроком турнира.
В настоящее время Канада является одновременным победителем Олимпиады, чемпионата мира и Кубка мира.
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