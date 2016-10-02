Канада выделит более 6,2 миллиона долларов на обучение украинских полицейских

Национальная полиция Украины получит от правительства Канады 8 миллионов канадских долларов (примерно 6,2 миллиона долларов США). Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Стефан Дион.

Планируется потратить более 6 миллионов долларов непосредственно на программы обучения украинских полицейских и еще около 1,5 миллиона долларов на экипировку, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз канадского внешнеполитического ведомства.

Ранее правительство страны субсидировало командировку на Украину 20 сотрудников полиции, которые выступают в роли советников украинских правоохранителей.