Канада выделит более 6,2 миллиона долларов на обучение украинских полицейских
Национальная полиция Украины получит от правительства Канады 8 миллионов канадских долларов (примерно 6,2 миллиона долларов США). Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Стефан Дион.
Планируется потратить более 6 миллионов долларов непосредственно на программы обучения украинских полицейских и еще около 1,5 миллиона долларов на экипировку, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз канадского внешнеполитического ведомства.
Ранее правительство страны субсидировало командировку на Украину 20 сотрудников полиции, которые выступают в роли советников украинских правоохранителей.
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