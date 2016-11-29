Канада расширила персональные санкции в отношении России
Власти Канады внесли в санкционный список 12 граждан России, из которых шестеро являются депутатами Госдумы.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Канады, расширение санкций является ответом на выборы в нижнюю палату российского парламента. Дело в том что попавшие в список депутаты проживают в Крыму, а Канада не признает его часть РФ.
Кроме того, ведомство отмечает, что санкции служат инструментом давления на Россию и их действие будет продолжаться до полного выполнения Москвой минских соглашений.
В посольстве РФ в Канаде заявили, что действия Оттавы негативно отразятся на начавших налаживаться отношениях с Россией. Москва соответствующим образом отреагирует на данный недружественный шаг.
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