Канада расширила персональные санкции в отношении России

Власти Канады внесли в санкционный список 12 граждан России, из которых шестеро являются депутатами Госдумы.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Канады, расширение санкций является ответом на выборы в нижнюю палату российского парламента. Дело в том что попавшие в список депутаты проживают в Крыму, а Канада не признает его часть РФ.

Кроме того, ведомство отмечает, что санкции служат инструментом давления на Россию и их действие будет продолжаться до полного выполнения Москвой минских соглашений.

В посольстве РФ в Канаде заявили, что действия Оттавы негативно отразятся на начавших налаживаться отношениях с Россией. Москва соответствующим образом отреагирует на данный недружественный шаг.