Канада призвала ужесточить санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что режим западных санкций в отношении России после недавних событий в Сирии должен быть еще более ужесточен.

Канада уже ввела против России ряд санкций и может усилить это давление в дальнейшем. Премьер подчеркнул, что для Канады единственным вариантом развития событий в Сирии является отстранение от власти ее президента Башара Асада.

Джастин Трюдо находится с визитом во Франции по случаю 100-летия битвы при Вими, в которой во время Первой мировой войны союзная Франции канадская армия одержала победу над германскими войсками, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
Следующая новость Джигурду могут лишить членства в союзе кинематографистов Украины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО