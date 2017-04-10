Канада призвала ужесточить санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что режим западных санкций в отношении России после недавних событий в Сирии должен быть еще более ужесточен.

Канада уже ввела против России ряд санкций и может усилить это давление в дальнейшем. Премьер подчеркнул, что для Канады единственным вариантом развития событий в Сирии является отстранение от власти ее президента Башара Асада.

Джастин Трюдо находится с визитом во Франции по случаю 100-летия битвы при Вими, в которой во время Первой мировой войны союзная Франции канадская армия одержала победу над германскими войсками, сообщает ТАСС.