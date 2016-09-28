Канада одолела Европу в первом матче финала Кубка мира
Сборная Канады со счетом 3:1 обыграла команду Европы в первом матче финала Кубка мира.
Североамериканцы по традиции активно начали встречу и к 14 минуте усилиями Маршанда и Стэмкоса повели со счетом 2:0. Европейцы ответили выстрелом Татара в середине матча.
Точку в игре поставил Бержерон.
Финал Кубка мира будет продолжаться до двух побед.
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