Канада одобрила поставки летального оружия Украине

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил о решении Канады начать поставки летального оружия на Украину.

«До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину», — написал Шевченко на своей странице в Twitter.

Россия выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Кроме того, экс-председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал помощь Украине летальным оружием рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса, сообщает «РИА Новости».