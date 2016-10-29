Канада направит в Латвию более 400 своих военных
Канада планирует разместить в Латвии 455 своих военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС. Они войдут в формирующийся батальон НАТО.
В наземную группировку войдут офицеры командования, мотопехотная рота, служба поддержки и транспорта. Также в Латвии будет размещена авиационная группировка из шести истребителей-бомбардировщиков CF-18, а в морской акватории страны на боевом дежурстве постоянно будет находиться фрегат ВМС Канады.
В военном ведомстве Канады сказали, что размещение группировки в Латвии - это вклад в наращивание присутствия НАТО в Восточной и Центральной Европе, сообщает ТАСС.
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