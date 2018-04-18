Камеры на дорогах «поставят на место»

Места установки дорожных камер контроля скорости движения определят законодательно, сообщил зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

По его словам, около 80 процентов штрафов за нарушения правил дорожного движения оформляется по материалам камер видеофиксации.

«При этом количество зафиксированных автоматикой правонарушений с каждым годом только растет. Получается, что, даже оплачивая большое количество штрафов, россияне продолжают ездить с нарушениями», - посетовал чиновник в беседе с «Парламентской газетой», отметив, что количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется.

Получается, что на отдельных участках дорог может быть установлено по несколько видеокамер, каждая из которых фиксирует и штрафует автовладельца. И, по сути, водитель, к сожалению, может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз.

В настоящее время на дорогах страны уже установлено около 16 тысяч видеокамер, работающих автоматическом режиме.

«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы», — пояснил Бидонько.