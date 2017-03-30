Камерунские футболисты намеревались нелегально остаться в Крыму

В поселке Орджоникидзе Феодосийского района Крыма сотрудники ФСБ России обнаружили 15 граждан Камеруна и одного гражданина Бельгии, которые проживали здесь, несмотря на давно просроченные визы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК выявили 15 граждан Камеруна и гражданина Бельгии. Во время опроса иностранцев, незаконно проживающих в поселке Орджоникидзе Феодосийского района, установлено, что документы у нарушителей миграционного законодательства в наличии, однако имеющиеся визы давно просрочены», – сообщили «Крыминформу» в пресс-службе Погрануправления.

Как отметили в ведомстве, все граждане были переданы сотрудникам отдела по вопросам миграции УМВД России в Феодосии для подтверждения их личностей и установления обстоятельств совершения ими правонарушения. После этого феодосийский суд привлек иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей каждому и самостоятельного выезда с территории РФ в течение 10 дней.

По данным «Крыминформа», камерунцы являются футболистами FC Yaounde II Academy, которые участвовали в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза. Однако турнир проходил в разных регионах Крыма с 8 по 25 февраля, а во время его проведения камерунская футбольная команда проживала в Алуште

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Теги:
Места: Россия, Крым
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