На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на пять километров

ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило о выбросе пепла вулканом Шивелуч на высоту пять километров. Населенные пункты выброс не затронул.

Шлейф от выброса растянулся на 15 километров в сторону залива Озерной, сообщает Российская газета. На пути пепла населенных пунктов нет, поэтому местные жители не пострадали. Выпад пепла на города и села не зафиксирован.

Туристам рекомендовано не приближаться к вулкану. Спасатели присвоили извержению "оранжевый" код авиационной опасности.