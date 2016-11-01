На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на пять километров
ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило о выбросе пепла вулканом Шивелуч на высоту пять километров. Населенные пункты выброс не затронул.
Шлейф от выброса растянулся на 15 километров в сторону залива Озерной, сообщает Российская газета. На пути пепла населенных пунктов нет, поэтому местные жители не пострадали. Выпад пепла на города и села не зафиксирован.
Туристам рекомендовано не приближаться к вулкану. Спасатели присвоили извержению "оранжевый" код авиационной опасности.
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