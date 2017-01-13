На Камчатке возбудили дело по факту гибели человека из-за автохама
СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая помощь из-за не уступавшего дорогу водителя.
Дело возбуждено ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Личности водителя и пассажира автомобиля, мешавшего проезду скорой помощи установлены. В ближайшее время эти люди будут допрошены следователями, рассказала ТАСС представитель ведомства Елена Матафонова.
Кроме того, министерство здравоохранения региона начало проверку работы скорой помощи в связи со случившимся.
Ранее сообщалось, что в интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности участников инцидента, не пропустивших медиков.
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