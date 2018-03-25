На Камчатке трехлетний ребенок погиб из-за упавшей с крыши льдины

По факту гибели трехлетней девочки на Камчатке, на которую упал снег с крыши гаража, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «РИА Новости», трагедия произошла 25 марта в гаражно-строительном кооперативе №72 по улице Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

После трагедии глава города Виталий Иваненко обратился к руководителям с призывом быть ответственными за содержание крыш зданий из-за возросшей опасности падения глыб льда, снега и сосулек.

«Контрольному управлению администрации города поручено провести проверки на территории городского округа на предмет содержания территорий и очистки крыш от снега и сосулек и принять жесткие меры к нерадивым собственникам», - сообщили в пресс-службе Иваненко.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

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