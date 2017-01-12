На Камчатке «скорая» не успела спасти молодого пациента из-за автохулиганов

Медики «скорой помощи» не смогли спасти жизнь пациента в Петропавловске-Камчатском из-за агрессивного поведения пассажира и женщины-водителя иномарки, отказавшейся уступить дорогу, сообщили в городской станции скорой помощи.

По словам представителя станции, 10 января в 22:24 по местному времени на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов. Бригада врачей экстренно выехала на помощь 21-летнему молодому человеку, но на подъезде к дому по улице Циолковского 30 дорогу медикам перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала, после чего пассажир иномарки вышел из салона и начал угрожать бригаде скорой помощи, а также запрыгнул на капот автомобиля медиков. Врачи скорой помощи вызвали наряд ГИБДД, но перед их приездом нарушители скрылись. В итоге бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте через 3 минуты, потеряв около 10 минут, за которые возможно было бы спасти жизнь молодого человека, у которого случилась остановка дыхания.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона подвергли резкой критике действия женщины, управлявшей иномаркой, а также медиков, которые не попытались добраться до пациента пешком, сообщает «РИА Новости».

Водитель скорой уже написал заявление в ГИБДД и предоставил инспекторам запись с видеорегистратора.

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