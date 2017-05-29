На Камчатке школьники начали сдавать ЕГЭ
Камчатка дала старт основной волне сдачи Единого госэкзамена. В регионе с 10:00 по местному времени начали работу 16 пунктов ЕГЭ.
Первые экзамены школьники сдают по информатике и ИКТ и географии на выбор. Далее их ждут экзамены по математике (31 мая) и русскому языку (9 июня).
На Камчатке ЕГЭ будут сдавать в общей сложности около полутора тысяч выпускников, в России – более 700 тысяч, сообщает Nation News.
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