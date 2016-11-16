На Камчатке непогода отправила школьников на каникулы

На Камчатке отменили занятия в школах из-за метелей и сильного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Из-за обрушившегося на регион циклона полностью отмены рейсы местных авиалиний, объявлено предупреждение о лавинной опасности.

На полуострове круглосуточно ведется расчистка дорог. На трассах дежурят патрули спасателей, которые оказывают помощи водителям. Кроме того, организованы мобильные пункты обогрева, передает ТВЦ.