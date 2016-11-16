На Камчатке непогода отправила школьников на каникулы
На Камчатке отменили занятия в школах из-за метелей и сильного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Из-за обрушившегося на регион циклона полностью отмены рейсы местных авиалиний, объявлено предупреждение о лавинной опасности.
На полуострове круглосуточно ведется расчистка дорог. На трассах дежурят патрули спасателей, которые оказывают помощи водителям. Кроме того, организованы мобильные пункты обогрева, передает ТВЦ.
Следующая новость WADA хочет привлечь правительства к борьбе с допингом
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии