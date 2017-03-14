На Камчатке четверо рыбаков умерли от отравления спиртом
На Камчатке девять членов экипажа рыболовецкого судна «Изумруд» отравились спиртосодержащей жидкостью. Четверо из них скончались.
Инцидент произошел пока судно было в рейсе. Рыбаки умерли еще до его прибытия в порт Петропавловска-Камчатского.
Еще пятеро были госпитализированы. Один из них находится в реанимации, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Состояние здоровья остальных не вызывает у врачей опасений, сообщает РИА ФедералПресс.
Следующая новость В Екатеринбурге полицейские забыли автомат в кафе
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии