На Камчатке четверо рыбаков умерли от отравления спиртом

На Камчатке девять членов экипажа рыболовецкого судна «Изумруд» отравились спиртосодержащей жидкостью. Четверо из них скончались.

Инцидент произошел пока судно было в рейсе. Рыбаки умерли еще до его прибытия в порт Петропавловска-Камчатского.

Еще пятеро были госпитализированы. Один из них находится в реанимации, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Состояние здоровья остальных не вызывает у врачей опасений, сообщает РИА ФедералПресс.