«КАМАЗ-Мастер» обнародовал состав на «Дакар-2017»
Глава команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин опубликовал составы экипажей для участия в ралли «Дакар-2017» и «Африка Эк Рейс-2017».
Об этом сообщается на сайте команды.
В «Дакаре» поучаствуют четыре экипажа пилота Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), Айрата Мардеева (штурман Айдар Беляев, механик Дмитрий Свистунов), Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Игорь Леонов), Антона Шибалова (штурман Роберт Аматыч, механик Иван Романов).
На «Африку» заявлены два экипажа с пилотами Андреем Каргиновым (штурман Андрей Мокеев, механик Дмитрий Никитин) и Сергеем Куприяновым (штурман Александр Куприянов, механик Анатолий Танин).
Обе гонки пройдут в начале следующего года.
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