В Калужской области мошенники торговали билетами на инаугурацию Трампа

Пресс-служба прокуратуры Калужской области сообщила о пресечении деятельности преступной группировки, которая занималась продажей пригласительных билетов на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Прокуратура установила, что на одном из сайтов размещена недостоверная информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Указанная информация является PR-акцией с целью привлечения внимания общественности к деятельности компании «ЛПГенератор», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как уточнили в прокуратуре, действия группы квалифицируются по статье «Мошенничество», поскольку в реальности она не располагает возможностью предоставить гражданам право попасть на инаугурацию американского президента.

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