Под Калугой махинаторы продавали билеты на «ужин при свечах» с Трампом за 100 тыс долларов

Прокуратура Обнинска Калужской области закрыла интернет-аукцион, организаторы которого за сто тысяч долларов предлагали посетить инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, а затем провести «ужин при свечах» с его семьей.

«На вышеупомянутом сайте указано, что приглашение на церемонию инаугурации продается по системе аукцион со стартовой ставкой 100 тысяч долларов, каждая заявка передается на проверку в Секретную Службу охраны Президента США», — цитирует сообщение прокуратуры РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ООО «ЛПГенератор» в Калужской области предлагает приобрести пригласительные билеты на инаугурацию Трампа, однако с 13 декабря (с момента старта акции) список возможностей для желающих принять участие в торжестве значительно расширился.

Сами организаторы интернет-аукциона заявили, что это всего лишь рекламная акция с целью привлечения внимания, на самом деле пригласительных билетов у компании нет.

«Фактически ООО «ЛПГенератор» не оказывает услуги по продаже приглашений на инаугурацию и тем самым совершает иной обман потребителей. Данный факт также подтверждается объяснением генерального директора», — говорится в сообщении прокуратуры.