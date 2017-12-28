Кальций и витамин D не снижают риск переломов

Американские ученые выяснили, что витамин D и кальций не защищают человека от переломов.

Они проанализировали 33 исследования, в которых приняли участие свыше 50 тыс. человек в возрасте старше 50 лет. В работах результаты приема витамина D и кальция сравнивались с последствиями приема биологически активных добавок.

Оказалось, что они не снижают риск переломов. При этом пол пациента, дозировка добавок и прочие факторы не влияли на результаты исследования, передает «Газета.ru».

Ученые считают, что необходимо продолжить изучение этого вопроса и повысить дозировки кальция и витамина D. При этом врачи советуют не злоупотреблять продуктами, в которых присутствуют эти элементы, так как они могут привести к проблемам с почками и другими органами.