В Калифорнии самолет рухнул на жилые дома
В калифорнийском городе Риверсайд двухмоторный самолет Cessna 310 упал на жилые дома. Погибли четыре человека.
Еще двое пострадали. Они госпитализированы. Два частных дома сгорели в результате катастрофы, передает ТАСС.
По словам начальника городского пожарного управления Майкла Мура, в самолете находились пять человек – двое супругов и трое подростков. Предполагается, что они возвращались из расположенного неподалеку парка развлечений.
Причины крушения пока не называются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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