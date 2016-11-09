В Калифорнии начались протесты недовольных результатами президентских выборов

В калифорнийском городе Окленд недовольные победой Дональда Трампа на президентских выборах устроили акцию протеста.

Ее участники прошли по центру города, выкрикивая лозунги против миллиардера. Наряду с этим они поджигали мусорные баки и попытались перекрыть движение. В результате один из протестующих пострадал – его сбил автомобиль, сообщает телеканал ABC7.

Ранее сообщалось, что Трампу удалось выиграть выборы с заметным отрывом от Хиллари Клинтон по количеству голосов выборщиков. Миллиардера уже поздравили главы ряда государств, включая президента России Владимира Путина.