Калифорнии грозит новое мощное землетрясение

Лос-Анджелесу и Сан-Диего грозит мощнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и выше. К такому выводу пришли американские океанологи. По данным экспертов, на дне Тихого океана у берегов южной Калифорнии наблюдаются сразу четыре наложенных друг на друга разлома.

Если породы лопнут в любом из этих разломов, то, скорее всего, лопнут и остальные три разлома, что обернется мощнейшей катастрофой. Особую тревогу сейсмологов вызывает то, что две самых напряженных точки этого разлома расположены у берегов городов Ла-Хойя и Торри-Пайнс, где в прошлом уже происходили мощные землетрясения, - сообщает «Экономика сегодня».

Пока специалисты не могут точно сказать, когда это именно это произойдет, однако убеждены уже сейчас, что уже этот разлом является главной угрозой безопасности жителей штата.