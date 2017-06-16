В календаре россиян может появиться еще один нерабочий день

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили сделать День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, нерабочим.

Авторами инициативы выступили Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Они подготовили соответствующие поправки в трудовое законодательство и внесли их на рассмотрение парламента.

Депутаты отметили важную роль семьи в обществе и государстве, формировании личности и развитии добрососедских отношений между людьми. Они считают, что объявление праздника нерабочим днем придаст ему государственное значение, послужит формированию положительного отношения к семье в обществе и будет способствовать увеличению рождаемости, пишет «Парламентская газета».

В кабмине в отзыве на проект выразили поддержку инициативам, касающимся поддержки семьи, но в то же время отметили, что дополнительный нерабочий день увеличит расходы бюджетов всех уровней и может привести к снижению ВВП.