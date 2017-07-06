«Калашников» разработал уникальный боевой модуль
Российский концерн «Калашников» разработал роботизированный боевой модуль, который способен самостоятельно распознавать цели и принимать решения, сообщили в пресс-службе компании.
Как уточняется в материале, новое оружие работает на основе так называемой «нейросети», которая способна быстро учиться и действовать не только на основе заданной программы, но и учитывать собственный опыт.
Вместе с тем, в концерне не пояснили, будет ли новый роботизированный комплекс принимать решение об открытии огня самостоятельно или ему потребуется команда от человека, сообщает «Вести.ру».
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