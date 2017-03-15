«Калашников» разработает новый пулемет
АО «Концерн «Калашников» разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74, говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.
Уточняется, что новый автомат будет оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов. Кроме того, появится возможность установить на пулемет практически любое дополнительное оборудование.
Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51 процент акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», сообщает «Интерфакс».
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