«Калашников» разработает новый пулемет

АО «Концерн «Калашников» разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74, говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.

Уточняется, что новый автомат будет оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов. Кроме того, появится возможность установить на пулемет практически любое дополнительное оборудование.

Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51 процент акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», сообщает «Интерфакс».