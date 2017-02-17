Каждый шестой житель Земли страдает от галлюцинаций
Эксперты из Британии заявили, что видят галлюцинации не только психически нездоровые люди, но и люди со здоровой психикой. Ученые убеждены, что видеть несуществующие в реальности вещи может каждый шестой житель на Земле.
Произойти такое явление может вследствие пережитого стресса или сильного волнения человека. Специалисты также заявили о том, что болеют и подвергаются стрессу чаще неженатые люди, - «ФАН».
Уровень гормона стресса «кортизола» у такого типа людей почти всегда зашкаливает за пределы нормы. А подобные изменения способствуют возникновению серьезных хронических заболеваний и не дают возможность человеку быстро излечиться от любой болезни.
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