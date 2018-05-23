Каждый пятый россиянин - псих

Каждый четвертый или пятый россиянин страдает от различных психических расстройств, считает доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, распространенность различной психопатологии в стране колеблется на уровне 20–25 процентов. Чаще всего россияне страдают тревожно-депрессивными расстройствами.

Вместе с тем, они предпочитают не обращаться к психиатрам и переносят обострение заболеваний «на ногах».

Шизофрения встречается лишь у одного процента населения России, пишет газета «Известия».