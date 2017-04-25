Каждый человек имеет уникальное обоняние

Обоняние в меньше степени имеет наследственную зависимость, чем это полагалось ранее. Восприимчивость к ароматам определяется в течение жизни. К такому выводу пришли бразильские ученые.

Они провели эксперимент над мышами, рожденными в одном помете, но выросшими в разных условиях, и установили, что при одинаковом наборе генов грызуны-близнецы по-своему реагируют на запахи. Ученый Фабио Пейпс рассказал журналистам, что по такому же принципу формируется и обонятельные способности человека, в носу которого содержатся миллионы нервных окончаний, - сообщает «ВладТайм».

Клетки постоянно обновляются, процесс этот происходит на протяжении всей жизни. Некоторые болезни могут привести к сбою, что в свою очередь отображается на обонятельных возможностях людей.

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