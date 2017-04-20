Каждой десятой жительнице РФ грозит рак груди

Ученые центра «Genotek» провели анализ генов более тысячи женщин, проживающих на территории России и стран СНГ, и выяснили, что каждая десятая рискует заболеть раком молочной железы.

Такие выводы ученые сделали на основе проведенного исследования женщин в возрасте от 18 до 45 лет, в ходе которого было установлено, что 11,3 процентов обследованных имеют хотя бы одну генетическую мутацию, повышающую вероятность заболевания раком груди или яичников.

Среди главных причин развития рака молочной железы наследственная склонность составляет 20-25 процентов, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на RT.