Под Каиром найдена древнеегипетская пирамида

Египетские археологи нашли остатки неизвестной никому ранее древнеегипетской пирамиды. Ученые предположили, что, скорее всего, пирамида была возведена в 18-17 веках до нашей эры.

Эксперты обнаружили остатки пирамиды к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру. Остатки пирамиды находятся в хорошем состоянии, археологи продолжили работу в надежде обнаружить и другие части пирамиды, - сообщает «ТАСС».

Стало известно, что раскрытая часть пирамиды представляет собой часть внутренней конструкции, которая, скорее всего, была проходом, ведущим внутрь пирамиды. Археологи также нашли часть алебастровой таблички с иероглифическим текстом.