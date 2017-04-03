Под Каиром найдена древнеегипетская пирамида
Египетские археологи нашли остатки неизвестной никому ранее древнеегипетской пирамиды. Ученые предположили, что, скорее всего, пирамида была возведена в 18-17 веках до нашей эры.
Эксперты обнаружили остатки пирамиды к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру. Остатки пирамиды находятся в хорошем состоянии, археологи продолжили работу в надежде обнаружить и другие части пирамиды, - сообщает «ТАСС».
Стало известно, что раскрытая часть пирамиды представляет собой часть внутренней конструкции, которая, скорее всего, была проходом, ведущим внутрь пирамиды. Археологи также нашли часть алебастровой таблички с иероглифическим текстом.
Следующая новость Владимир Путин лично протестирует Керченский мост
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии