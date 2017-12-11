В Каире к Владимиру Путину обратились «Ваше величество»

Переводчик-синхронист в ходе брифинга российского и египетского лидеров трижды совершил ошибку.

Обращение к президенту России владимиру Путину он неоднократно перевел как «Ваше величество», вместо «Ваше превосходительство».

11 декабря Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет. В рамках визита он провел переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает Life.

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