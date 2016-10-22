В Каире неизвестные застрелили генерала египетской армии

Неизвестные в Каире застрелили одного из представителей старшего командного состава египетской армии генерал-майора Аделя Рагая. Он был начальником крупной армейской базы, расположенной в окраинах столицы страны.

Генерала убили, когда он выходил из своего дома. На ком лежит ответственность за убийство неизвестно, однако предварительное расследование указывает на связь случившегося с террористическими группировками, действующими на Синайском полуострове.

Египет более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синая, где в труднодоступных районах обосновались террористы, напоминает РИА Новости.