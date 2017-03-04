Кадырову представили военный багги чеченского производства

В Чечне начали производство трехместного военного багги «Чаборз М-3». Первый образец вездехода протестировал глава региона Рамзан Кадыров.

Он заявил, что первая партия внедорожников будет приобретена для международного учебного центра, который строится в Гудермесском районе республики.

Разработчики боевого багги отмечают такие преимущества машины, как легкость конструкции, высокую проходимость и многофункциональность. Автомобиль разработан с учетом требований к ведению боевых операций в горной местности.

В 2017 году на предприятии начнут выпуск шестиместного багги. Предполагается, что он будет решать тактические задачи при проведении спецопераций.

Также в планах «Чеченавто» производить спортивно-туристические модели багги для тех, кто предпочитает экстремальный отдых, сообщает РИА Новости.