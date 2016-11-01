Кадыров выступил против плана Минфина РФ по сокращению бюджета Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой плана Министерства финансов РФ по сокращению бюджета республики. По мнению Кадырова, урезанный бюджет не позволит региону выполнять социальные обязательства.

– Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета, – написал чеченский лидер после совещания по бюджету. Вчера о сложившейся ситуации ему доложил премьер-министр республики Абубакар Эдельгериев, сообщает РБК.

Кадыров напомнил, что ранее Минфин упразднил ФЦП по восстановлению экономики Чечни. Политик отметил, что в прошлые годы республика соглашалась на предложения Минфина, но теперь этого сделать не может.