Кадыров высказал претензии к Улюкаеву в связи передачей «Чеченнефтехимпрома»
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев умышленно затягивал процесс передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров.
«Необходимо отметить, что республика продолжительное время сталкивается с серьезными трудностями в решении вопроса передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения», — цитирует RT запись, сделанную Кадыровым в социальной сети Instagram.
Глава республики не без сарказма заметил, что власти Чечни просто не понимали, как нужно работать с Улюкаевым.
«Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева», — написал Кадыров.
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