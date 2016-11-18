Кадыров высказал претензии к Улюкаеву в связи передачей «Чеченнефтехимпрома»

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев умышленно затягивал процесс передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров.

«Необходимо отметить, что республика продолжительное время сталкивается с серьезными трудностями в решении вопроса передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения», — цитирует RT запись, сделанную Кадыровым в социальной сети Instagram.

Глава республики не без сарказма заметил, что власти Чечни просто не понимали, как нужно работать с Улюкаевым.

«Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева», — написал Кадыров.