Кадыров выразил соболезнования в связи с терактами в Турции
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с двойным терактом, унесшем жизни 38 человек.
– Я выражаю глубокие соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким жертв терактов и всему турецкому народу, – написал Кадыров в социальных сетях. Он также отметил, что страны должны сотрудничать для борьбы с терроризмом, сообщает РИА "Новости".
Сегодня в Стамбуле произошел двойной теракт возле стадиона. Погибли 38 человек, еще более 150 получили ранения. Ответственность за происшествие взяла на себя группировка "Ястребы свободы Курдистана".
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