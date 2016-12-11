Кадыров выразил соболезнования в связи с терактами в Турции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с двойным терактом, унесшем жизни 38 человек.

– Я выражаю глубокие соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким жертв терактов и всему турецкому народу, – написал Кадыров в социальных сетях. Он также отметил, что страны должны сотрудничать для борьбы с терроризмом, сообщает РИА "Новости".

Сегодня в Стамбуле произошел двойной теракт возле стадиона. Погибли 38 человек, еще более 150 получили ранения. Ответственность за происшествие взяла на себя группировка "Ястребы свободы Курдистана".