Кадыров встретил батальон военной полиции из Сирии
Военные 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа вернулись из Сирии, выполнив поставленные перед ними задачи. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на митинге в честь возвращения батальона.
Мероприятие проходило в военном городке Ханкала. Кадыров рассказал, что впервые за всю историю российской армии «батальон военной полиции применялся за пределами нашей страны».
Глава Чечни подчеркнул, что военные показали высокий уровень профессионализма и вернулись на Родину без потерь.
Батальон военной полиции находился на территории Сирии на протяжении трех месяцев, сообщают Известия.
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