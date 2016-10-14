Кадыров требует найти виновных в избиении дочери Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо тщательно расследовать нападение на дочь Федора Емельяненко и наказать виновных.

- В Москве избита дочь Федора Емельяненко. Это возмутительный факт, который необходимо расследовать самым тщательным образом, а виновных наказать по всей строгости закона, - цитирует Кадырова его пресс-служба.

По мнению главы региона, судить виновных «следует не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни».

Он уверен, что нападавшие хотели вызвать резонанс в обществе.

- Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная, чья она дочь, - сказал Кадыров.

В минувшую среду в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетняя дочь Емельяненко была избита неизвестным мужчиной в Москве. Ранее Емельяненко осудил бои MMA в Грозном с участием детей Кадырова.

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